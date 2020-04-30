В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Мир не сможет избежать второй волны коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 30 апреля, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — сказала Вуйнович в интервью ТАСС.

Накануне профессор РАН Александр Лукашев предположил, что коронавирус может ослабеть только через несколько лет.

Несколько недель назад академик РАН Сергей Недоспасов уточнил, что вторая волна распространения коронавируса возможна при условии, если не появится вакцина.

12 апреля профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц отметил, что новая эпидемия COVID-19 может быть спровоцирована снятием режима самоизоляции после снижения количества зараженных коронавирусом.

По данным Worldometer в мире зафиксировано 3,23 млн зараженных коронавирусной инфекцией, 228,5 тыс. скончались, 1,01 человек поправились.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.