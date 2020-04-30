Песков сравнил ситуацию с коронавирусом в России и в Европе

Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в ряде стран Европы, власти принимают энергичные меры, заявил в четверг, 30 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация в России действительно лучше, чем в ряде европейских стран, потому что России удалось использовать временной задел, несколько недель, для того чтобы в экстренном режиме расширить возможности системы здравоохранения»,— отметил он в ходе брифинга.

На вопрос журналистов о том, почему растет количество инфицированных, Песков ответил, что причиной этому всемирная пандемия коронавируса.

«Сейчас действительно фиксируется рост числа заболевших, для противодействия этому принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях», — подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что правительство страны принимает самые энергичные меры и в федеральном центре, и в отдельных регионах.

Представитель Кремля также заявил, что расслабляться и выходить на улицы пока рано, динамика зараженных еще колеблется.

Ранее в этот же день Песков заявил, что можно робко надеяться на то, что страна уже вышла на плато по заболеваемости COVID-19, однако нарушение самоизоляции на майские праздники может привести к росту случаев заражения.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Он отметил, что пик заражаемости коронавирусом еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине. Решение направлено на снижение масштабов распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая. При этом он отметил, что принимать «под копирку» решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

По данным оперативного штаба на 30 апреля, число случаев заражения в России превысило 100 тыс., из них 7099 — за последние сутки. Число летальных случаев достигло 1073, а выздоровели более 11 тыс. человек.

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