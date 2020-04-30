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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тыс.
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Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 30 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе «Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом».

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«Это и фильтры на входе, измерение температуры и осмотры, это и организация работы так, чтобы люди не могли заразить друг друга, это и образование организаций ячеистым принципом, когда люди контактируют с малым количеством своих коллег, не пересекаясь с другими участками и с людьми на других этапах деятельности», — приводит ТАСС слова Поповой.

Она подчеркнула, что уже внедрено множество противоэпидемических элементов, которые позволяют обеспечить рабочий процесс на крупных предприятиях непрерывного цикла и в целом по стране — на строительных площадках и в агропромышленном комплексе.

Накануне Попова заявила, что за два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по бизнесу. Он заявил, что государство обязано поддержать предприятия.

В начале апреля правительство России утвердило список отраслей, которые наиболее пострадали в условиях пандемии. Позже были приняты новые критерии отбора, выделены 72 отрасли с более объективными показателями для каждой.

По состоянию на 30 апреля число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тыс. человек. С начала эпидемии умерли 1073 пациента, полностью вылечились — 11 619.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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