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Предприятие МВД начнет изготавливать медицинские маски и халаты

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Фото: TASS/WU HONG
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МВД России перепрофилировало одно из своих предприятий под производство медицинских масок и халатов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк 30 апреля.

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«В целях повышения эффективности работы по данному направлению руководством МВД России принято решение о перепрофилировании ФГУП «Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие №2 МВД РФ» в Астраханской области под производство медицинских масок и халатов», — цитирует ее ТАСС.

Также ведомство будет снабжать территориальные органы министерства средствами индивидуальной защиты через окружные управления материально-технического снабжения.

22 апреля МВД перепрофилировало свой клинический госпиталь в Москве для приема пациентов с коронавирусом, стационарный фонд медучреждения составляет 330 коек.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия ежедневно потребляет более 12 млн медицинских масок, а общий объем производства составляет более 8 млн штук в сутки. Кроме того, порядка 4–4,5 млн каждый день потребляется из груза, поставленного Китаем.

По состоянию на 29 апреля в России подтвердились 99 399 случаев заболевания COVID-19, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

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