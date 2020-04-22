Госпиталь МВД РФ перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом

Клинический госпиталь МВД России по Москве перепрофилирован для приема пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Стационарный фонд госпиталя составляет 330 коек. Все сотрудники и пациенты госпиталя были переведены в другие медицинские учреждения.

«Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полностью готов к приему новых пациентов», — передает слова Волк ТАСС.

По словам начальника госпиталя полковника внутренней службы Сергея Менделя, для поддержания высокого качества диагностических и лечебных процедур организовано дополнительное оснащение отделений современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, а также необходимыми медикаментами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 413 пациентов, выздоровели ― 4420. За последние сутки в стране зафиксировано 5236, большинство из них в Москве.

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