Прямой эфир
Сюжет:

МВД проверит аудиозаписи о плане по нарушителям самоизоляции в Новосибирске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ГУ МВД по Новосибирской области организована служебная проверка после появления в соцсетях аудиозаписей с участием якобы сотрудницы главка. Об этом сообщает представитель региональных правоохранителей в среду, 22 апреля.

Чудо сантехники: какие услуги стали виртуальными из-за карантина
Число специалистов, готовых трудиться онлайн, выросло в три раза

«В настоящее время по факту размещения в социальных сетях аудиообращения в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будет установлено, действительно ли указанную информацию озвучил сотрудник полиции и насколько она соответствует действительности», — приводит его слова «РИА Новости».

Речь идет о голосовых сообщениях, которые ранее были размещены в Telegram-канале «Омбудсмен полиции». Сообщается, что на аудиозаписях из мессенджера WhatsApp якобы начальник службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам о выполнении норм по составлению протоколов за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции.

В частности, женщина в голосовых сообщениях просила полицейских составлять «по 8–10 протоколов» для предоставления отчета начальству.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. За нарушение режима самоизоляции в стране предусмотрены штрафы.

к

Общее число заболевших в России, по данным оперштаба на 22 апреля, составляет 57 999 человек, вылечились 4420, умерли 513 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РАН заявила о приближении к пику коронавируса в России
В Новосибирской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020