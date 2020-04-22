МВД проверит аудиозаписи о плане по нарушителям самоизоляции в Новосибирске

В ГУ МВД по Новосибирской области организована служебная проверка после появления в соцсетях аудиозаписей с участием якобы сотрудницы главка. Об этом сообщает представитель региональных правоохранителей в среду, 22 апреля.

«В настоящее время по факту размещения в социальных сетях аудиообращения в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будет установлено, действительно ли указанную информацию озвучил сотрудник полиции и насколько она соответствует действительности», — приводит его слова «РИА Новости».

Речь идет о голосовых сообщениях, которые ранее были размещены в Telegram-канале «Омбудсмен полиции». Сообщается, что на аудиозаписях из мессенджера WhatsApp якобы начальник службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам о выполнении норм по составлению протоколов за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции.

В частности, женщина в голосовых сообщениях просила полицейских составлять «по 8–10 протоколов» для предоставления отчета начальству.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. За нарушение режима самоизоляции в стране предусмотрены штрафы.

Общее число заболевших в России, по данным оперштаба на 22 апреля, составляет 57 999 человек, вылечились 4420, умерли 513 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.