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В Ростовской области ввели обязательный масочный режим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, обязывающее жителей региона с 1 мая носить защитные маски и респираторы в общественных местах. Об этом 30 апреля сообщается на сайте правительства области.

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Уточняется, что люди обязаны носить маски в магазинах, аптеках, действующих предприятиях, на остановках транспорта, вокзалах, аэропортах. Кроме того, ношение масок нужно при передвижении на общественном транспорте, в том числе такси.

Этот же документ продлевает до 11 мая запрет на посещение кладбищ.

Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.

27 апреля масочный режим начал действовать во всех общественных местах во Владимирской области, а 19 апреля о введении обязательного требования ношения масок объявили власти Мордовии.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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