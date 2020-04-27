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В Челябинской области введут масочный режим в общественных местах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Челябинской области планируют сделать ношение масок обязательным для граждан в общественных местах, а также в общественном транспорте. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил журналистам губернатор региона Алексей Текслер.

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«Мы рассматриваем обязательное введение масочного режима, в первую очередь для закрытых помещений — речь идет о магазинах, МФЦ и других общественных аналогичных пространствах. Мы должны привыкнуть к новым правилам поведения, и масочный режим, когда есть риск передачи инфекции, безусловно, нужен», — цитирует главу региона «РИА Новости».

По его словам, принято решение о продаже не только медицинских, но и гигиенических текстильных масок в аптеках. Текслер указал. что, по данным сводки по наличию продукции в аптеках, возможность купить маски для жителей региона возросла.

Губернатор отметил, что сейчас власти продумывают, «как регион встретит и проведет майские праздники» с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.

«Наша готовность к любому сценарию дает возможность думать о новом этапе. Мы постепенно начнем готовиться к частичному облегчению ограничений. Обязательным условием будет масочный режим, соблюдение перечня санитарно-эпидемиологических правил для предприятий, объектов торговли», — добавил он.

По данным на утро 27 апреля, в Челябинской области зафиксированы 413 случаев заражения COVID-19, за сутки число заболевших выросло на 45. Из больниц выписаны 47 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода. В регионе до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.

27 апреля масочный режим начал действовать во всех общественных местах во Владимирской области, пишет «Газета.ру». 19 апреля о введении обязательного требования ношения масок объявили власти Мордовии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346, пишет «Газета.ру»..

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