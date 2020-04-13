Парикмахерским в Челябинской области разрешили работать

Власти Челябинской области расширили список предприятий и организаций, которым разрешается работать в условиях режима самоизоляции. Об этом сообщил в понедельник, 13 апреля, губернатор Алексей Текслер.

«Разрешается работа некоторых сервисных предприятий качества жизни, таких как парикмахерские, мастерские по ремонту одежды и обуви. Это меры адаптации к сегодняшней жизни», — рассказал он в видеообращении в Instagram.

Он отметил, что данные послабления не являются поводом для прогулок, так как «в парикмахерские мы не каждый день ходим». Все визиты возможны лишь по предварительной записи.

Также Текслер сообщил, что горожане могут выехать на самоизоляцию на садовые участки с соблюдением всех мер предосторожности.

На сайте губернатора отмечается, что при соблюдении всех мер безопасности могут возобновить работу мастерские по изготовлению ключей, прокат бытовых изделий и инструментов, кроме предметов для отдыха и спорта.

Также могут возобновить работу имеющие медицинскую лицензию салоны красоты на условиях предварительной записи, использования индивидуальных средств защиты и исключения зон ожидания для клиентов.

По данным регионального оперштаба, в регионе зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусом, 12 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.