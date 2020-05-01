Россия обвинила ОЗХО в двойных стандартах по ситуации в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) практикует двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирии. Об этом говорится в письме постпредства РФ при организации после публикации очередного доклада по возможному применению химоружия в Алеппо в ноябре 2018 года.

Российские дипломаты указали на необоснованное обвинение РФ в отказе сотрудничать с ОЗХО по инциденту, при том, что российские военные в январе 2019 года передали Миссии по установлению фактов возможного применения химоружия в Сирии материалы и образцы, касающиеся дела, пишет ТАСС.

По мнению постпредства организация неохотно расследует дела, связанные с применением химоружия силами, враждебными официальному Дамаску, однако рьяно берется, «когда имеют место химические инсценировки, устроенные противниками законных сирийских властей».

Кроме того, представители РФ призвали к равноправному и взаимоуважительному диалогу между странами-участницами и «отказу от практики двойных стандартов».

24 ноября 2018 года террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

На следующий день российские военные выявили позиции артиллерии террористов, после этого самолеты ВКС РФ нанесли удары, уничтожив боевиков.