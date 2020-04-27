Российские саперы разминируют один из районов Алеппо к концу апреля

Взрывоопасные предметы, которые были оставлены в районе Лерамун в сирийском Алеппо, будут обезврежены к концу апреля. Об этом рассказал начальник отдела Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Полюхович.

По его словам, до конца месяца военные постараются избавить район от всех боеприпасов, чтобы в Лерамун могли вернуться мирные жители. Он уточнил, что сейчас военные находят от 18 до 25 взрывоопасных предметов на территории около 250 кв. м.

Полюхович рассказал, что в Лерамуне еще два месяца назад проходили активные боевые действия. Для Алеппо район был особенно важен, так как здесь располагалась автобусная станция, обеспечивавшая весь город.

Глава районов Лерамун и Халидия Ибрагим Осман рассказал, что владельцы местных предприятий уже хотят начать ремонт своих цехов, но это невозможно без полного разминирования территории. Он отметил, что в районе совместно работают сирийские и российские саперы, а также поблагодарил специалистов РФ за помощь.

22 апреля российские и турецкие военные совместно провели пятое патрулирование этой трассы. Она соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за последнее время на территории Сирии восстановлены сотни образовательных и медицинских учреждений, отремонтировано более 1,2 тыс. км дорог, более 14 тыс. промышленных предприятий.

В настоящее время в 345 населенных пунктах ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тыс. жилых домов, сотен школ, дошкольных и медицинских учреждений, 90 культовых сооружений.