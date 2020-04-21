Перешли дорогу: Анкаре не удалось договориться с исламистами в Идлибе

Турция продолжает расчистку трассы М4 Алеппо–Латакия в Сирии, чтобы возобновить на ней совместное с Россией патрулирование. Анкара пытается оттеснить боевиков от стратегической дороги для создания безопасной зоны и организации опорных пунктов. Эксперты считают, что Турция по-прежнему намерена продвигаться в провинции Идлиб не торопясь — в надежде, что эта стратегия приведет к успеху.

Стратегия блокпостов

Анкара не смогла договориться с боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) об отходе от трассы М4, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Поэтому Турция серьезно увеличила свое военное присутствие в районе шоссе и активизировала действия разведывательно-ударных беспилотников в небе над Идлибом.

В воскресенье 19 апреля началось строительство уже пятого по счету наблюдательного пункта на стратегической дороге. По сообщению арабских СМИ, новый блокпост с гарнизоном в несколько десятков солдат возводят в районе горной цепи Джебель-аз-Завия. Другие гарнизоны обустраивают у населенных пунктов Аль-Кафир, Джиср-эш-Шугур и Джинна.

В прошедшие выходные над Идлибом вновь активизировались полеты турецких дронов. На сервисе Flightradar24 было видно, как над контролируемой боевиками провинцией часами барражировали до четырех разведывательно-ударных беспилотников одновременно. Ранее Анкара уже задействовала аппараты для атак на враждебные отряды радикальных исламистов, которые открывали огонь по ее войскам.

Один из дронов долго кружил над Найрабом, в районе которого боевики строили баррикады против совместных российско-турецких патрулей. Теперь там началось сооружение постоянного опорного пункта. Помимо солдат, на новый объект переброшена инженерная техника , которую задействовали при возведении земляных валов и установке сборных бетонных укреплений.

На прошлой неделе неопознанные беспилотники нанесли серию ударов по штабам и машинам исламистов к югу от условной зоны разграничения, проходящей по М4. Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за них.

В заявлении, появившемся в выходные, боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» признали, что по крайней мере один из входящих в альянс отрядов участвовал в блокировании продвижения российско-турецких патрулей.

— Анкара по-прежнему пытается избежать полноценного конфликта со всей группировкой , — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Да и с формально протурецкими регионами Идлиба старается общаться помягче. Военные прекрасно понимают, что одними беспилотниками свои части в гористых районах Идлиба от диверсий и нападений защитить будет невозможно. А негативного опыта у них в этом отношении много. В том числе и в курдских районах на севере Сирии.

Поэтому турецкие подразделения пытаются постепенно расширить свою зону контроля и вытеснить из нее боевиков. Для этого и нужно строительство сети сильных опорных пунктов вдоль всей М4. Такие посты смогут поддерживать друг друга артиллерией и не допускать просачивания противника в зону безопасности. Это медленная стратегия, но результат она дать способна, считает эксперт.

Медленно и тщательно

Турецкое командование продолжает наращивать военное присутствие в Идлибе. По официальным данным, в провинции развернуты уже 58 наблюдательных пунктов и блокпостов. В основном они концентрируются вдоль линии соприкосновения боевиков и правительственных сил и по трассе М4. До заключения мартовского перемирия в Идлибе находилось только 12 крупных опорных пунктов. Что касается количества военнослужащих, то тут звучат разные оценки — от 10 до 29 тыс. солдат и офицеров. Также в провинцию переброшено не менее 100 единиц тяжелой бронетехники, включая танки и самоходные орудия.

Сейчас М4 заблокирована как местными жителями, так и вооруженными террористами. На прошлой неделе Турция с применением жандармерии и военной полиции разогнала палаточный лагерь протестующих под Найрабом. Однако они на следующий день переместились на другой участок дороги и продолжили свои акции. Остаются на трассе также инженерные сооружения, возведенные боевиками для того, чтобы сделать ее непроходимой для транспорта.

Для армии Турции характерны медленные и постепенные действия , рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. К каждой из четырех своих военных операций в Сирии они готовились несколько месяцев. Да и в ходе наступлений действовали не торопясь, чтобы минимизировать потери. Причем старались не подставлять под удар своих военных. Вперед пускали лояльные отряды боевиков. А танки, артиллерию и дроны использовали для их поддержки.

— Планомерное накопление сил, которое мы сейчас наблюдаем, — всё это очень в духе Анкары, — заключил эксперт.

После длительных переговоров в Москве 5 марта президенты России и Турции договорились о перемирии в Идлибе и начале совместного патрулирования трассы М4. Также было достигнуто соглашение о создании зоны безопасности в шесть километров по обе стороны от дороги. Обязанность по разблокированию шоссе от боевиков и террористов взяла на себя Анкара. Несмотря на применение войск, жандармерии и лояльных группировок оппозиции ей пока не удается выполнить свои обещания. Все четыре состоявшихся с 15 марта совместных патрулирования прошли лишь по небольшому отрезку 70-километрового участка, контролируемого оппозицией.

Тем не менее заключенное в Москве перемирие удерживается. По данным турецких СМИ, на 19 апреля оно позволило вернуться в свои дома 119 583 жителям провинции. Еще около 100 тыс. временно перемещенных лиц остаются в палаточных лагерях, расположенных вдоль границы с Турцией.