Русский язык будут преподавать в 100-летней школе в Дейр-эз-Зоре

Власти сирийского Дейр-эз-Зора, в котором боевики за три года блокады разрушили около 86% зданий, намерены в течение нескольких месяцев восстановить главную школу города, которая была построена в начале прошлого века. Здесь среди прочего будут преподавать русский язык.

Начальник управления образования города Нашат ат-Али рассказал, что школу несколько раз бомбили, так как здесь укрывались солдаты сирийской армии. Однако здание сильно не пострадало. После освобождения города в ноябре 2017 года из Дамаска выделили деньги на восстановление учебного учреждения.

Он также отметил, что школу собираются открыть уже в следующем учебном году. Кроме того, здесь будут проходить практику студенты педагогических вузов. Сейчас в здании уже идут масштабные ремонтные работы, завозят мебель и оборудование, планируется обустроить современный компьютерный класс.

«Здесь дети получают начальное и среднее образование вплоть до поступления в университет. Изучают все необходимые предметы — алгебру, геометрию, из языков — арабский, английский и, конечно же, русский», — добавил ат-Али.

Главная городская школа была построена в 1910 году. Тогда Сирия еще являлась колонией Франции. Среди выпускников школы много известных в стране людей, в том числе писателей и поэтов. Отмечается, что в библиотеке учреждения собраны редкие старинные книги, которые удалось вывезти и спасти во время войны.

22 апреля российские и турецкие военные совместно провели пятое патрулирование этой трассы. Она соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, за последнее время на территории Сирии восстановлены сотни образовательных и медицинских учреждений, отремонтировано более 1,2 тыс. км дорог, более 14 тыс. промышленных предприятий. В настоящее время в 345 населенных пунктах ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тыс. жилых домов, сотен школ, дошкольных и медицинских учреждений, 90 культовых сооружений.

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