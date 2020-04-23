ООН обеспокоилась нехваткой еды и медпомощи в лагере «Рукбан» в Сирии

Организация Объединенных Наций (ООН) глубоко обеспокоена ситуацией в сирийском лагере беженцев «Рукбан» в связи с нехваткой продовольствия и медицинской помощи. Об этом рассказал «РИА Новости» сотрудник пресс-офиса управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон в четверг, 23 апреля.

По его словам, семьи в лагере проживают в палатках в суровых погодных условиях. «Количество топлива ограничено, семьи часто прибегают к сжиганию небезопасных материалов, например мусора, чтобы получить тепло. Уровень нехватки продовольствия высок, медицинские услуги обеспечиваются недостаточно», — добавил он.

У жителей лагеря есть доступ к поставкам воды, с которыми помогает ООН.

Однако доступ к поддерживаемой ООН медицинской клинике на иорданской стороне границы перекрыли в марте из-за закрытия границ и мер, которые правительство Иордании ввело в связи с COVID-19.

Свонсон подчеркнул, что пока в лагере нет случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Пока гражданские лица остаются в «Рукбане», ООН будет и впредь выступать за полный доступ для оказания регулярной гуманитарной помощи, в том числе за получение необходимых гарантий безопасности для гуманитарного персонала», — сказал сотрудник пресс-офиса.

По данным сайта Worldometer на 23 апреля, в Сирии зафиксированы 42 случая коронавируса. Погибли трое пациентов, выздоровели — шестеро.

Накануне в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии сообщалось, что МИД Сирии направил в ООН официальный запрос на изучение в «Рукбане» реальной ситуации с распространением COVID-19. «Руководство Сирии принимает все возможные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в подконтрольных районах», — приводит слова заявления ТАСС.

В заявлении говорилось, что ООН поддержала эту инициативу сирийской стороны. Однако план, предложенный для реализации представителями всемирной организации, «вызывал вопросы».

В заявлении штабов отмечалось, что сотрудники ООН в том числе не предусмотрели обследования жителей «Рукбана» медиками, а гуманитарная помощь в лагере необходима США «исключительно для достижения своих корыстных целей».

Единственным решением гуманитарной проблемы лагеря штабы назвали его расформирование и эвакуацию жителей в места избранного проживания, где официальный Дамаск «создал все условия для достойного размещения».

Лагерь возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году, после того как Иордания закрыла границу из-за опасений по поводу безопасности. «Рукбан» находится на юге Сирии в подконтрольной США зоне Эт-Танф. По оценкам экспертов, там могут находиться около 40 тыс. человек. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

В марте 2019 года глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах Москвы вывести беженцев из этого лагеря. Министр отметил, что лагерь служит не только для спасения людей, которые сейчас в изоляции, но и для реализации интересов иностранных государств.

Однако США отказались пропустить сирийские транспортные колонны, направленные за беженцами, в зону Эт-Танф. Москва и Дамаск сообщили, что гумпомощи не будет, пока жителей «Рукбана» удерживают подконтрольные американской стороне бандформирования.