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Лавров прокомментировал позицию США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия будет добиваться вывода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Сирии, завил 6 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание на то, что этот лагерь служит не только для спасения людей, которые сейчас по сути в изоляции, но и для реализации интересов иностранных государств, нелегитимно присутствующих в арабской республике.

«Позиция США по лагерю «Эр-Рукбан» наводит на мысль, что он нужен Вашингтону для оправдания своего военного присутствия в Сирии», — цитирует министра «РИА Новости».

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Глава российского МИДа рассказал, что РФ и Соединенные Штыты сохраняют военные и политические контакты по Сирии, так как это имеет важное значение для отслеживания и понимания происходящего в арабской республике. Однако в Вашингтоне, как отметил Лавров, бывают «не всегда транспарентны» насчет своих действий в этой стране.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что США отказались пропустить сирийские транспортные колонны, которые были направлены за беженцами из «Эр-Рукбана», в зону Эт-Танф. Позднее Москва и Дамаск заявили, что ни о каком очередном гумконвое в лагерь не может быть и речи до тех пор, пока жители «Эр-Рукбана» удерживаются подконтрольными американца бандформированиями.

Лагерь «Эр-Рукбан» расположен на юге Сирии в подконтрольные США зоне Эт-Танф. По оценкам экспертов, в нем могут находиться около 40 тыс. человек, а единственным решением проблемы дальнейшего выживания людей они называют эвакуацию сирийцев в пункты временного размещения на подконтрольной Дамаску территории.

Так, согласно соцопросу, проведенному сотрудниками гуманитарных организаций, желание покинуть лагерь в ближайшее время изъявили 95% его жителей, из них 83% намерены вернуться в места прежнего проживания. Основными причинами сирийцы называют отсутствие средств к существованию (47%), условий для проживания (30%), и отсутствие возможности обеспечить безопасность семьи (23%), пишет «Федеральное агентство новостей».

В сентябре 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада Россия начала в арабской республике операцию по борьбе с террористами в Сирии. При этом Дамаск не приглашал на свою территорию американских военных и неоднократно указывал на то, что США и международная коалиция находятся там незаконно и должны будут покинуть страну.

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