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Лавров напомнил об ответственности ООН за созыв конституционного комитета в САР

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Москва рассчитывает, что в Организации Объединенных Наций (ООН) осознают ответственность за скорейший запуск конституционного комитета в Сирии, заявил в понедельник, 4 марта, глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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«Мы завершим работу, начатую в астанинском формате. Уверен, что наши ооновские коллеги осознают свою ответственность за скорейший созыв этого механизма (конституционного комитета — Ред.)», — цитирует Лаврова ТАСС.

14 февраля президент России Владимир Путин заявил о важности скорейшего запуска конституционного комитета в Сирии. По его словам, дипломаты РФ, Турции и Ирана в координации с сирийскими сторонами и ООН провели серьезную работу по формированию состава этого органа.

Решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 30 января прошлого года. Эта структура совместно со специальным посланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой займется подготовкой предложений для выработки конституции САР. Кандидатами должны стать 150 человек: 100 представляют правительство и внутреннюю оппозицию, 50 — кандидаты от внешней оппозиции.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории САР от оставшихся разрозненных групп боевиков.

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