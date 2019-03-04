Израиль выпустил снаряд по сирийской территории в районе Эль-Кунейтры

Израиль выпустил снаряд по сирийской территории в южной провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Снаряд упал недалеко от селения Ходр в окрестностях провинциального центра Эль-Кунейтра в 40 км от Дамаска. Там находятся военные позиции. Пока неизвестно, по какой причине израильская артиллерия открыла огонь по этому району.

Отмечается, что в результате удара никаких повреждений не зафиксировано. Пострадавших среди солдат или мирного населения нет. Последний вооруженный инцидент в этой местности произошел в мае 2018 года.

3 марта государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате применения коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора.