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Боевики атаковали армию Сирии второй раз за сутки

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Фото: Global Look Press/Daniel Leal-Olivas
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Террористы атаковали позиции армии Сирии в провинции Латакия. Об этом 3 марта сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Нападение было совершено в районе Джебаль Аль-Калаа. Правительственным военным удалось отразить массированную атаку и уничтожить технику и вооружение боевиков. Несколько террористов ликвидированы.

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По данным «РИА Новостей», при атаке пострадали двое солдат правительственных войск. Источник агентства утверждает, что в распоряжении боевиков были минометы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие среднего и крупного калибра. Бой продлился около часа.

Это нападение террористов на военнослужащих в Сирии стало вторым за сутки. Ранее, в ночь на 3 марта, боевики атаковали позиции армии в провинции Хама, воспользовавшись непогодой. Потери понесли обе стороны, однако число погибших не уточняется.

Крупную атаку на военных боевики организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России. — Ред.) совершили 23 января. В разных районах в нападении участвовали около 200 террористов, они передвигались на 15–20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами.

С мая 2017 года действует подписанный в Астане меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий на территории Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности. Первая зона включает часть провинции Идлиб, северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Вторая зона — на севере провинции Хомс; третья зона развернута в Восточной Гуте, четвертая зона на юге Сирии включает районы, граничащие с Иорданией. 

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