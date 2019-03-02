США отказались пропустить отправленные за беженцами колонны в Сирии

США отказались пропустить сирийские транспортные колонны, которые были направлены за беженцами из лагеря «Рукбан», в зону Эт-Танф. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

По его словам, власти Сирии подготовили все необходимые мероприятия для осуществления вывоза беженцев из лагеря «Рукбан» к местам довоенного проживания. Однако США на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения жителей о пропуске транспортных колонн ответили отказом, пишет ТАСС.

28 февраля Россия и Сирия призвали США перестать удерживать беженцев в лагере «Рукбан». Находящиеся в лагере люди гибнут из-за десятков причин, в том числе и из-за отсутствия медпомощи и продуктов, говорится в заявлении, подписанном руководителем Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и министром муниципального управления и экологии Сирии Хусейном Махлюфом.

Лагерь «Рукбан» расположен в подконтрольной США зоне Эт-Танф. Боевики блокируют периметр зоны и не пропускают гуманитарную помощь. В лагере могут находиться около 40 тыс. человек. 19 февраля США призвали Россию содействовать регулярным поставкам гумпомощи в лагерь.