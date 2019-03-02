Сирийские СМИ сообщили о применении коалицией белого фосфора

Сирийское государственное информагентство SANA сообщило о применении международной коалицией белого фосфора при бомбардировках в Дейр-аз-Зоре. Подробности инцидента не приводятся, известно только, что он произошел в районе деревни Багуз.

Багуз — последний оплот группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.

В ноябре 2018 года Государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов коалиции с применением белого фосфора. Точное число жертв не уточнялось. СМИ также заявляли об использовании фосфорных бомб в начале ноября при ударах по городу Хаджин, а также в июне 2017 года во время авиаударов по городу Ракка. Число погибших исчислялось десятками.

Также коалицию обвиняли в применении кассетных боеприпасов при ударах по Хаджину и Шаафе.

Применение боезапасов с белым фосфором запрещено международными конвенциями несколько десятилетий назад.