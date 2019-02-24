Премьер Чехии заявил о неуспехах ЕС в Сирии

Евросоюз не справился со своими задачами в Сирии. Более того, в ЕС отсутствует единство мнения о ситуации с мигрантами. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед отлетом на саммит ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Де-факто мы, как Европа, в Сирии покинули позиции. С точки зрения международной политики мы не справились с ситуацией в Сирии, не смогли реализовать наше влияние. Проблем накопилось огромное количество, это первый саммит Европы и Лиги арабских стран, и, конечно, хорошо, что мы будем сидеть за одним столом», — цитирует «РИА Новости» чешского лидера.

По мнению Бабиша, главной проблемой в связи с конфликтом с Сирии являются потоки нелегальных мигрантов. Он выразил мнение, что эта тема станет главенствующей на переговорах ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Египте, который стартует 24 февраля.

«Главное, необходимо договориться о совместных действиях Евросоюза, потому что в международной политике это у нас не получается. В основном, проявляется активность со стороны отдельных стран-членов ЕС, нередко мы не выступаем вместе, и в этом наша проблема», — подчеркнул Бабиш.

Отмечается, что в планах у него визит к военным из Чехии, которые находятся на Синайском полуострове в составе международного военного контингента. Бабиш встретится с президентом Ирака Бахрамом Салехом, премьер-министром Ливана Саадом Харири, вице-премьером Иордании Мухаммедом Тхнейбатом, а также его коллегой из Омана Фахдом бен Махмудом.