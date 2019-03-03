Боевики атаковали армию Сирии в провинции Хама

Террористы в сирийской провинции Хама совершили массированную атаку на армию САР. Военным удалось отбить нападение, однако среди солдат есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает агентство SANA 3 марта.

Атака была совершена в ночь на воскресенье. Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар.

Военным удалось уничтожить технику и вооружение террористов, а также нанести им потери в живой силе. Число погибших с обеих сторон не уточняется.

Ранее, 24 февраля, более 20 мирных жителей погибли в Хаме при подрыве автобуса на мине, заложенной террористами.

Крупную атаку на армию САР боевики организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России. — Ред.) совершили 23 января. В разных районах в нападении участвовали около 200 террористов, они передвигались на 15–20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами.

С мая 2017 года действует подписанный в Астане меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий на территории Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности. Первая зона включает часть провинции Идлиб, северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Вторая зона — на севере провинции Хомс; третья зона развернута в Восточной Гуте, четвертая зона на юге Сирии включает районы, граничащие с Иорданией.