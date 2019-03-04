С персидским отливом: как Москва склоняла Доху и Эр-Рияд к компромиссу

Возвращение Сирии в Лигу Арабских государств необходимо в интересах всех стран объединения и мирового сообщества. С таким посылом на переговорах в Катаре и Саудовской Аравии выступил глава МИД России Сергей Лавров. Свое турне министр начал с посещения двух главных противников среди монархий Залива. Помимо Сирии шеф российской дипломатии обсудил с руководством этих стран проблемы безопасности региона, призвал совместными усилиями решить наболевшие вопросы, а также затронул перспективы двусторонних отношений Москвы с Дохой и Эр-Риядом.

Залив волнуется

«Заливное» турне Сергея Лаврова началось с визита в Доху и Эр-Рияд. Между этими столицами почти два года назад пробежала черная кошка: Саудовская Аравия обвинила Катар в излишних симпатиях к Ирану, и два влиятельных монарших дома превратились в непримиримых врагов. Дипломатические отношения были разорваны, а к блокаде Катара присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Королевство Саудовская Аравия в какой-то момент и вовсе пришло к выводу, что уживаться с Катаром в одной пустыне больше невозможно, и пригрозило прорыть канал, отрезав эмират от Аравийского-полуострова. И хотя пока естественная география не была нарушена, разлад в Персидском заливе оказывает сильное влияние на стабильность и урегулирование различных конфликтов в регионе.

— Разрешение местных противоречий может не просто снизить конфликтный потенциал между непосредственными участниками спора, но и развязать целый клубок из других проблемных точек, так или иначе связанных с позицией государств Персидского залива, — пояснил «Известиям» востоковед, экс-дипломат Вячеслав Матузов. — Выравнивание отношений между Саудовской Аравией и Катаром потянет за собой снижение напряженности с Ираном. А это в свою очередь весьма благоприятно должно сказаться на постконфликтном урегулировании в Сирии, где иранский фактор играет одну из ключевых ролей.

Война и эмир

В Дохе шеф российской дипломатии провел встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также с вице-премьерами – министром иностранных дел Мухаммадом бен Абдеррахманом Аль Тани и госминистром по делам обороны Халедом бен Муххамадом аль-Атыйей. Во время переговоров, помимо двусторонних отношений, особое внимание было уделено Сирии, палестино-израильскому конфликту, Ливии, напряженности в Персидском заливе и состоянию рынка энергоносителей. И, конечно, стороны не могли не затронуть предстоящий чемпионат мира по футболу в 2022 году. Москва передала Дохе эстафету проведения мундиаля, а сейчас активно делится опытом по организации масштабного мероприятия.

Несмотря на все усилия Москвы, Катар пока не готов приветствовать возможное возвращение Сирии в Лигу арабских государств. По словам главы МИД этой страны, Доха все еще не видит «изменений на земле», чтобы отойти от своей прежней позиции. Впрочем, оба министра согласились, что единственный путь разрешить сирийский конфликт — это политическое урегулирование.

Однако ситуация может измениться, ведь за последний год в сирийском вопросе достигнуто немало. Сергей Лавров напомнил, что совсем скоро должен быть созван конституционный комитет Сирии, решение о создании которого было принято на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года.

— Мы завершим работу, начатую в астанинском формате. Уверен, что наши ооновские коллеги осознают свою ответственность за скорейший созыв этого механизма, — отметил глава МИД РФ во время пресс-конференции.

Отдельно Мухаммад бен Абдеррахман Аль Тани оценил российские усилия по урегулированию палестино-израильской проблемы. По его словам, Россия пытается позитивно повлиять на всех игроков, втянутых в процесс, чтобы данный конфликт в итоге был урегулирован в политических рамках. И такой подход, заверил катарский министр, Доха полностью поддерживает.

Сергей Лавров напомнил, что предложение Москвы об организации встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса остается в силе.

Напомнил российский министр и о миротворческой инициативе Москвы по созданию механизма безопасности в Персидском заливе с участием всех стран региона, включая Иран. Но для этого стороны для начала должны оказаться за одним столом переговоров. К этому, по словам катарского дипломата, не готовы как раз его противники. Глава МИД Катара заверил, что Доха в любой момент готова начать диалог, если с противоположной стороны возникнет желание.

Любопытно, что за время блокады Катар адаптировался к изменившимся реалиям и даже занялся собственным сельским хозяйством. Как и полтора года назад, когда Сергей Лавров последний раз навещал эмират, на центральном рынке Дохи Сук Вакиф к двери каждого магазина прикреплена табличка, гордо возвещающая: «Да – продукции Катара и дружественных стран». Если в прошлый визит на прилавках можно было найти товары из Саудовской Аравии, то сейчас сделать это крайне сложно, если вообще возможно. Зато нехватки продукции из Ирана, Индии, Китая, США, Омана и Палестины катарцы явно не испытывают.

Покидая Катар, где с тысяч портретов, наклеенных и размещенных от небоскребов до ящиков с огнетушителями, следит за своей страной эмир Тамим, Сергей Лавров отправился в Саудовскую Аравию. Причем, в Эр-Рияд министр прибыл в прямом смысле во всеоружии. Видимо подкрепляя слова о намерении развивать военно-техническое сотрудничество, катарская сторона подарила главе МИД РФ старинный деревянный мушкет, с которым он и отправился в столицу крупнейшей аравийской монархии.

С корабля в зал

Спустившись с трапа министр иностранных дел России сразу же отправился на переговоры с госминистром по иностранным делам Аделем Аль-Джубейром. Повестка встречи в целом была похожа на основные темы катарского визита. Снова и снова Сергей Лавров не уставал объяснять — на этот раз в Эр-Рияде — почему так важно вернуть Сирию в ЛАГ, и доносить позицию Москвы по урегулированию конфликта в этой стране.

Как пояснил на пресс-конференции Адель Аль-Джубейр, Эр-Рияд пока не готов возвращать свое посольство в Дамаск, однако всячески приветствует мирное урегулирование в Сирии. По его словам, вопрос дипмиссии связан с прогрессом в политическом процессе, а Саудовская Аравия поддерживает любые действия, нацеленные на завершение сирийской войны.

Комментируя предстоящее обсуждение возвращения Сирии в ЛАГ, Адель Аль-Джубейр выглядел несколько дипломатичнее своего катарского коллеги. Он заявил, что об окончательной позиции Эр-Рияда говорить пока рано.

Затронули стороны и проблему безопасности и стабильности в Персидском заливе. Однако останавливаться на конкретных участниках местного кризиса министры на пресс-конференции не стали. Обсудив палестино-израильский конфликт, Йемен, а также проблемы Северной Африки, Сергей Лавров и его коллега уделили особое внимание двусторонним отношениям.

По словам российского министра, стороны договорились и дальше координировать шаги на мировом рынке нефти, разрабатывать совместные инвестиционные проекты и развивать сотрудничество в транспорте, сельском хозяйстве, образовании и культуре. В целом позитивный тон обоих министров подтвердил их слова, что после визита короля Саудовской Аравии в Москву Сальмана бен Абдельазиза Аль Сауда отношения двух стран пошли в гору. В королевстве не скрывают, что ждут президента России Владимира Путина у себя с ответным визитом, однако конкретных сроков пока не называется. Кстати, уже во вторник утром Сергей Лавров проведет переговоры и с самим Сальманом бен Абдельазизом Аль Саудом.