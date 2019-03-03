Лавров оценил ближневосточную «сделку века» США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кувейтскому агентству Kuna дал оценку разрабатываемой Соединенными Штатами «сделке века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

По его словам, американский президент Дональд Трамп обещал приложить максимальные усилия для урегулирования конфликта в ближневосточном регионе, и Москва такие намерения приветствовала. Однако позже США взяли курс на «реализацию односторонних схем».

«Последние два года мы слышим, что в скором времени будет озвучена новая ближневосточная инициатива — так называемая сделка века, которая якобы должна привести к заключению мира между арабами и Израилем», — цитирует Лаврова сайт российского МИДа.

Однако приемлемость такой сделки для палестинской стороны представляется достаточно сомнительной, потому что американский план может пойти вразрез с международной позицией по урегулированию конфликта, подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что в целях деэскалации напряженности в регионе необходимы коллективные усилия всего международного сообщества по запуску прямых переговоров между сторонами конфликта.

12 февраля глава российского МИДа выразил мнение, что американская «сделка века» разрушит все, что было сделано до сих пор.

11 февраля стало известно, что администрация президента США завершила работу над всеобъемлющим мирным соглашением между Израилем и Палестиной. Глава государства Дональд Трамп остался доволен документом. Американский лидер заявлял о намерении подготовить «сделку века», которая устроит как израильтян, так и палестинцев, с момента своего избрания в ноябре 2016 года.