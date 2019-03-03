Прямой эфир

Лавров оценил ближневосточную «сделку века» США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кувейтскому агентству Kuna дал оценку разрабатываемой Соединенными Штатами «сделке века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. 

По его словам, американский президент Дональд Трамп обещал приложить максимальные усилия для урегулирования конфликта в ближневосточном регионе, и Москва такие намерения приветствовала. Однако позже США взяли курс на «реализацию односторонних схем».

Страсти по Газе: посол Палестины в РФ обвинил Израиль в агрессии
Ситуация не перерастет в открытый конфликт, так как это не выгодно ни одной из сторон

«Последние два года мы слышим, что в скором времени будет озвучена новая ближневосточная инициатива — так называемая сделка века, которая якобы должна привести к заключению мира между арабами и Израилем», — цитирует Лаврова сайт российского МИДа.

Однако приемлемость такой сделки для палестинской стороны представляется достаточно сомнительной, потому что американский план может пойти вразрез с международной позицией по урегулированию конфликта, подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что в целях деэскалации напряженности в регионе необходимы коллективные усилия всего международного сообщества по запуску прямых переговоров между сторонами конфликта.

12 февраля глава российского МИДа выразил мнение, что американская «сделка века» разрушит все, что было сделано до сих пор.

11 февраля стало известно, что администрация президента США завершила работу над всеобъемлющим мирным соглашением между Израилем и Палестиной. Глава государства Дональд Трамп остался доволен документом. Американский лидер заявлял о намерении подготовить «сделку века», которая устроит как израильтян, так и палестинцев, с момента своего избрания в ноябре 2016 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
Лавров заявил о готовности РФ помочь урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017