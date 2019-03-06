Москва и Дамаск требуют ликвидировать лагерь беженцев «Эр-Рукбан»

Москва и Дамаск настаивают на ликвидации лагеря беженцев «Эр-Рукбан» и выступают против организации новых гуманитарных конвоев. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Отмечается, что только полная ликвидация лагеря «может прекратить страдания находящихся там не по своей воле сирийцев». Москва и Дамаск также обвиняют США в срыве операции по вывозу оттуда беженцев.

«В условиях, когда жители лагеря «Эр-Рукбан» удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках, ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи», — цитирует заявление «Интерфакс».

Подчеркивается также, что условия в лагере остаются неудовлетоврительными, сложившаяся там ситуация названа гуманитарной катастрофой.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что США отказались пропустить сирийские транспортные колонны, которые были направлены за беженцами из «Эр-Рукбана», в зону Эт-Танф.

Лагерь «Эр-Рукбан» расположен в подконтрольной США зоне Эт-Танф. Боевики блокируют периметр зоны и не пропускают гуманитарную помощь. В лагере могут находиться около 40 тыс. человек. 19 февраля США призвали Россию содействовать регулярным поставкам гумпомощи в лагерь.