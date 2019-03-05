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В Кремле заявили о необходимости проработать формат рабочей группы по Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вопросы создания российско-израильской рабочей группы по Сирии еще предстоит проработать. Об этом заявил во вторник, 5 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что формы взаимодействия двух стран в Сирии президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Москву в конце февраля.

«Действительно, обсуждались различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее», — заявил Песков.

Он добавил, что «у разных сторон в этом деле есть свои чувствительные вопросы».

«Какие именно будут форматы, какая будет композиция участников — пока говорить чуть-чуть преждевременно. Это будет прорабатываться», — сказал пресс-секретарь президента.

Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись в Москве 27 февраля. Среди прочего лидеры обсудили развитие координации военных двух стран в Сирии.

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