Военные РФ рассказали об отношении сирийцев к российско-турецкому патрулю

Жители сирийской провинции Хасеке позитивно восприняли проведение очередного совместного российско-турецкого патрулирования в районе сирийско-турецкой границы. Об этом сообщил представитель российской военной полиции Андрей Иванов.

По его словам, в районе границы прошло очередное совместное патрулирование, безопасность которого обеспечивало подразделение военной полиции. Иванов рассказал, что взаимодействие между российской и турецкой сторонами было на очень высоком уровне.

Совместный патруль начался от перехода границы в районе населенного пункта Шейрек. Его протяженность составила около 60 км в приграничном районе. Само патрулирование длилось 1,5 ч. Негатива со стороны сирийских граждан замечено не было, наоборот, местные жители приветствовали патруль.

22 апреля начальник совместного координационного центра в зоне деэскалации Идлиб Виктор Шуляк рассказал, что российские и турецкие военные совместно провели пятое патрулирование трассы М-4 в Сирии. В патрулировании приняли участие турецкие автомобили «Кирпи», а также российские БТР-82 и «Тигры». С неба движение контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

5 марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов. Целью переговоров было согласование по урегулированию конфликта. В результате переговоров стало проводиться совместное патрулирование.

15 марта в Минобороны России сообщили, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.