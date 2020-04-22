Прямой эфир

Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

0
Фото: РИА Новости/МИД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы министерств иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телеконференцию. Об этом сообщил МИД России в среду, 22 апреля.

Перешли дорогу: Анкаре не удалось договориться с исламистами в Идлибе
Турция приступила к наращиванию военного присутствия вдоль трассы М4 и активизировала действия беспилотников

Темой обсуждения стала ситуация в Сирии.

В разговоре была подчеркнута ведущая роль астанинского формата в продвижении сирийского урегулирования, включая такие аспекты, как стабилизация обстановки на земле, содействие возвращению беженцев и решение гуманитарных проблем гражданского населения, а также содействие межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве.

Обсуждая ситуацию в Идлибе, министры отметили, что реализация российско-турецкого протокола от 5 марта позволила достичь важных результатов в деэскалации обстановки. При этом незаконные вооруженные формирования всё еще пытаются препятствовать этому. Стороны также подчеркнули важность размежевания умеренной оппозиции и террористов в регионе.

Ранее 22 апреля стало известно, что российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование трассы М-4 в Сирии. Колонна российских машин вышла из Серакиба, навстречу им выдвинулась турецкая бронетехника. В условленном месте военные двух стран встретились и обсудили построение колонны, количество бронемашин с каждой стороны, а также то, кто будет прикрывать патруль с воздуха, а кто с земли.

5 марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов. Целью переговоров было согласование по урегулированию конфликта. В результате переговоров стало проводиться совместное патрулирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков осудил публикации фейков о событиях в Сирии
Боевики похитили десятки золотых и каменных изделий из древнего города Эбла

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020