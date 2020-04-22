Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы министерств иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телеконференцию. Об этом сообщил МИД России в среду, 22 апреля.

Темой обсуждения стала ситуация в Сирии.

В разговоре была подчеркнута ведущая роль астанинского формата в продвижении сирийского урегулирования, включая такие аспекты, как стабилизация обстановки на земле, содействие возвращению беженцев и решение гуманитарных проблем гражданского населения, а также содействие межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве.

Обсуждая ситуацию в Идлибе, министры отметили, что реализация российско-турецкого протокола от 5 марта позволила достичь важных результатов в деэскалации обстановки. При этом незаконные вооруженные формирования всё еще пытаются препятствовать этому. Стороны также подчеркнули важность размежевания умеренной оппозиции и террористов в регионе.

Ранее 22 апреля стало известно, что российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование трассы М-4 в Сирии. Колонна российских машин вышла из Серакиба, навстречу им выдвинулась турецкая бронетехника. В условленном месте военные двух стран встретились и обсудили построение колонны, количество бронемашин с каждой стороны, а также то, кто будет прикрывать патруль с воздуха, а кто с земли.

5 марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов. Целью переговоров было согласование по урегулированию конфликта. В результате переговоров стало проводиться совместное патрулирование.