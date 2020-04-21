Боевики похитили десятки золотых и каменных изделий из древнего города Эбла

Десятки золотых и каменных артефактов похитили боевики из древнего города Эбла, расположенного в 53 км от Алеппо. На раскопках города они организовали тренировочный лагерь. По мнению директора департамента культуры провинции Хамы Хазера Айлюлю, не исключено, что они обосновались там по наводке торговцев древними ценностями.

Во времена своего могущества Эбла занимала почти всю территорию современной Сирии, а в ее столице проживали до 30 тыс. человек. Государство существовало в III-II тысячелетиях до нашей эры. Рядом с раскопками Эблы находится современный поселок Телль-Мардих, до недавнего времени там базировались боевики.

О том, что боевиков туда целенаправленно направили торговцы древними ценностями, свидетельствует то, террористы «приехали и начали целенаправленно искать усыпальницу правителей Эблы — хотели найти драгоценности. Похищено десятки предметов из золота, артефакты из камня. Боевики нанесли огромный урон городу», — сказал Хазер Айлюлю.

Город музей старше другой сокровищницы Сирии — Пальмиры. Раскопки Эблы были начаты в 60-е годы прошлого века итальянскими учеными, исследования позволили собрать богатейший архив, но после захвата боевиками город был фактически разрушен.

В восстановлении города сирийские власти надеются на помощь итальянских ученых, у которых в архивах хранится вся информация об Эбле. Также, по словам Хазера Айлюлю, сирийские ученые рассчитывают на помощь российских специалистов.

В ближайшее время археологический памятник проверят саперы, а после может состояться экспедиция для изучения вопроса восстановления памятника. «Очень важно сейчас понять, в каком состоянии раскопки... Конечно, она не такая знаменитая, как Пальмира. Но Эбла — это колыбель сирийской цивилизации», — рассказал директор Национального музея Алеппо Ахмад Осман.