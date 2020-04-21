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Боевики похитили десятки золотых и каменных изделий из древнего города Эбла

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Десятки золотых и каменных артефактов похитили боевики из древнего города Эбла, расположенного в 53 км от Алеппо. На раскопках города они организовали тренировочный лагерь. По мнению директора департамента культуры провинции Хамы Хазера Айлюлю, не исключено, что они обосновались там по наводке торговцев древними ценностями.

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Во времена своего могущества Эбла занимала почти всю территорию современной Сирии, а в ее столице проживали до 30 тыс. человек. Государство существовало в III-II тысячелетиях до нашей эры. Рядом с раскопками Эблы находится современный поселок Телль-Мардих, до недавнего времени там базировались боевики.

О том, что боевиков туда целенаправленно направили торговцы древними ценностями, свидетельствует то, террористы «приехали и начали целенаправленно искать усыпальницу правителей Эблы — хотели найти драгоценности. Похищено десятки предметов из золота, артефакты из камня. Боевики нанесли огромный урон городу», — сказал Хазер Айлюлю.

Город музей старше другой сокровищницы Сирии — Пальмиры. Раскопки Эблы были начаты в 60-е годы прошлого века итальянскими учеными, исследования позволили собрать богатейший архив, но после захвата боевиками город был фактически разрушен.

В восстановлении города сирийские власти надеются на помощь итальянских ученых, у которых в архивах хранится вся информация об Эбле. Также, по словам Хазера Айлюлю, сирийские ученые рассчитывают на помощь российских специалистов.

В ближайшее время археологический памятник проверят саперы, а после может состояться экспедиция для изучения вопроса восстановления памятника. «Очень важно сейчас понять, в каком состоянии раскопки... Конечно, она не такая знаменитая, как Пальмира. Но Эбла — это колыбель сирийской цивилизации», — рассказал директор Национального музея Алеппо Ахмад Осман.

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