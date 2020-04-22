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Песков осудил публикации фейков о событиях в Сирии

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля ответил на вопрос журналистов о публикациях в «Новой газете» фейковых материалов о событиях в Сирии.

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«В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о ситуации в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе. В целом очень плохая, негативная практика», — сказал Песков.

21 апреля «Новая газета» опубликовала материал о причастности российских регулярных войск и бойцов частной компании (ЧВК) «Вагнер» к «пыткам» члена «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии. Как сообщало «Федеральное агентство новостей» (ФАН), для этого использовались сфабрикованные фото и видео.

27 марта ФАН написало, что автор этого материала «Новой газеты» Денис Коротков предположительно сотрудничал с террористами, а Следственный комитет России начал проверку в отношении него.

23 марта Песков заявлял, что в Сирии нет военных действий, а обстановка в стране стабилизировалась. По словам представителя Кремля, это произошло после переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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