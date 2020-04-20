МИД РФ анонсировал проведение дистанционных переговоров по Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции проведут переговоры по Сирии в дистанционном формате 22 апреля.

«Подтверждаем проведение трехсторонних переговоров на министерском уровне по Сирии в астанинском формате 22 апреля в дистанционном варианте», — сообщили ТАСС в МИД России в понедельник, 20 апреля.

Ранее в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал президенту Сирии Башару Асаду о предстоящих консультациях астанинской тройки по САР.

19 апреля российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Ан-Нусра» обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Идлиб. При этом нападения со стороны подконтрольных Турции незаконных формирований в Идлибе за последние сутки не регистрировались.

15 апреля стало известно, что в Сирии группа из 27 боевиков сдалась правительственным войскам.

Они рассказали, что их готовили инструкторы из США для организации диверсий на сирийских объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также совершения терактов.

Также сдавшиеся бандиты сдали десятки единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы западного производства. По словам боевиков, оружие предоставили американцы.