В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США у авиабазы Хмеймим

Самолет американских в+

оенно-морских сил совершил полет в сторону объектов России в Сирии. С авиабазы Хмеймим для его идентификации поднимался российский истребитель. Об этом сообщили в понедельник, 20 апреля, в Минобороны РФ.

«19 апреля 2020 года около 15:00 (мск) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

Самолет-разведчик США, как отметили в ведомстве, свернул в сторону после того, как истребитель Военно-космических сил (ВКС) России взял его на сопровождение.

В Минобороны добавили, что все полеты ВКС страны происходили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее, в понедельник, стало известно, что боевики в Сирии пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что средства ПВО базы выявили три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся с северо-востока.