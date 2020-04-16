Сдавшиеся боевики уточнили расположение базы с инструкторами из США в Сирии

Боевики, которые накануне сдалась правительственным войскам Сирии, рассказали, что их обучали американские инструкторы в зоне вокруг базы Эт-Танф на юге страны. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Именно из этого района отряд боевиков вчера безуспешно пытался выйти из окружения подконтрольных США бандформирований. Прорваться смогли только 27 человек, которые сдались правительственным войскам Сирии.

Они рассказали, что их готовили инструкторы из США для организации диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Сирии, а также совершении терактов.

Оружие, которые они сдали, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, им также предоставили Штаты.

Накануне сообщалось, что сдавшиеся боевики также проходили подготовку в районе американского лагеря Эр-Рукбан.

8 апреля стало известно, что боевики оставили боеприпасы иностранного производства в бункере под одним из жилых домов в поселке Хан-аль-Сибиль в Идлибской зоне деэскалации.