Прямой эфир

Сдавшиеся боевики уточнили расположение базы с инструкторами из США в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Carol Guzy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики, которые накануне сдалась правительственным войскам Сирии, рассказали, что их обучали американские инструкторы в зоне вокруг базы Эт-Танф на юге страны. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Прекращай, оружие: участников крупнейших конфликтов вновь призвали к перемирию
Пандемия вряд ли заставит воюющие страны долго придерживаться режима тишины, считают эксперты

Именно из этого района отряд боевиков вчера безуспешно пытался выйти из окружения подконтрольных США бандформирований. Прорваться смогли только 27 человек, которые сдались правительственным войскам Сирии.

Они рассказали, что их готовили инструкторы из США для организации диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Сирии, а также совершении терактов.

Оружие, которые они сдали, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, им также предоставили Штаты.

Накануне сообщалось, что сдавшиеся боевики также проходили подготовку в районе американского лагеря Эр-Рукбан.

8 апреля стало известно, что боевики оставили боеприпасы иностранного производства в бункере под одним из жилых домов в поселке Хан-аль-Сибиль в Идлибской зоне деэскалации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израильский беспилотник атаковал машину «Хезболлы» на границе Сирии
Россия и Сирия призвали надавить на США для отмены санкций из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020