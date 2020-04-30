Более 300 тыс. га яровых посеяно в Тульской области

В Тульской области с начала посевной посеяно свыше 300 тыс. га яровых сельскохозяйственных культур. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которую министр сельского хозяйства региона Алексей Степин провел в четверг, 30 апреля.

«На данный момент посеяно более 300 тыс. гектаров яровых культур, порядка 60% от плана ярового сева. Посевные работы ведутся во всех районах области. Потребность региона в минеральных удобрениях и семенах полностью удовлетворена», - цитирует министра газета «Тульские ведомости».

По данным издания, в этом году посевная в регионе запланирована на площади в 905 тыс. га, что составляет на 20 тыс. га больше, чем в 2019 году. Основную долю при этом составляют зернобобовые и зерновые – 608 тыс. га (67% от общей площади).

Также в области идет посев технических культур – сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, горчицы, а также кормовых и озимых культур. Порядка 36 тыс. га отведено под картофель и другие овощи.