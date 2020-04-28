Посевная кампания стартовала в 17 районах Омской области

В Омской области аграрии приступили к весенним полевым работам раньше срока. Посевная стартовала в 17 районах области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 11 районах области начали посев зерновых и зернобобовых культур на площади 6,7 тыс. га, что составляет 0,3% от плана. К посеву льна-долгунца приступили в Знаменском районе на площади 50 га, что составляет 3,4% от плана. Масличные культуры начали сеять в Одесском, Русско-Полянском, Азовском и Большереченском районах на площади 717 га — 0,2% от плана, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В 19 районах аграрии удобряют почву минеральными веществами. На сегодняшний день внесено 2,3 тыс. удобрений на площади 42,7 тыс. га. В целом приобретено 28 тыс. т удобрений.

В 2020 году благодаря теплой весне к полевым работам приступили почти по всех районах области. Готовность техники к посевной составляет 98–99%. В работе задействуют 7,33 тыс. тракторов, 11,72 тыс. сеялок и 615 посевных комплексов.

Ранее в апреле в Национальном союзе зернопроизводителей «Известиям» рассказали, что посевная в России началась раньше срока и по сравнению с прошлым годом идет опережающими темпами, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Однако на начальном этапе аграрии столкнулись с логистическими трудностями, в том числе с перебоями в поставках запчастей, большая часть которых по-прежнему поставляется из-за рубежа. В Минсельхозе подчеркивают, что основную часть проблем к этому моменту удалось решить. В то же время более серьезные затруднения могут испытывать малые и средние фермерские хозяйства, которые в новых условиях могут лишиться возможности реализовать выращенную продукцию.