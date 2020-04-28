Экспортное осеменение: поставки подсолнечника из России выросли в 10 раз

Экспорт семян подсолнуха из России увеличился десятикратно в физическом выражении и в 14 раз в стоимостном за первые два месяца 2020 года. Это следует из данных ФТС, с которыми ознакомились «Известия». Причины тому — ослабление рубля и высокий спрос со стороны Турции, пояснили в Минсельхозе. Там добавили, что такие темпы роста — рекорд с 2016-го . Вместе с тем н а 16% выросли поставки всей продукции АПК — несмотря на коронавирус. Он не окажет влияния на экспорт и в дальнейшем , более того — в перспективе Россия может получить возможность заполнить многие освободившиеся из-за пандемии ниши, заявили эксперты.

Всем по семечку

В январе-феврале 2020 года экспорт семян подсолнечника из России вырос в 10 раз и достиг 352 тыс. т , говорится в статистике ФТС. За аналогичный период 2019-го поставки составили только 34 тыс. т. При этом в стоимостном выражении экспорт увеличился даже сильнее — в 14 раз (с $9,9 млн до $128 млн). Это рекорд с 2016 года.

— Резкое увеличение экспортных поставок семян подсолнечника в начале года связано со сложившейся ценовой конъюнктурой (ослаблением рубля) и высоким спросом со стороны Турции, снизившей импортные пошлины. На долю Турции пришлось 48,8% в структуре экспорта России этой культуры, — пояснили «Известиям» в Минсельхозе.

Там добавили, что рост экспорта семян подсолнечника — сложившийся тренд на рынке. Страны-импортеры продолжают активно закупать их у России , констатировали в ведомстве.

Помимо Турции, лидерами по импорту российских семечек подсолнечника стали Болгария ($21,5 млн), Румыния ($18,6 млн) и Латвия ($7,7 млн), сообщили в Российском экспортном центре со ссылкой на данные ФТС. Ни в одну из этих стран в 2019 году российская культура не ввозилась.

Однако поставки злаковых в целом за первые два месяца этого года просели: они снизились на 14%, с 5,9 млн т в 2019 году до 5,1 млн. т. Сильнее всего пострадал экспорт риса, который уменьшился в два раза в физическом выражении. Сократился также вывоз пшеницы и муки — на 21% и 32% соответственно.

Экспортное осеменение Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Мировой рынок зерна снизился на фоне общего падения спроса при достаточном высоком предложении среди мировых поставщиков, отметили в Минсельхозе. Экспортная цена также была ниже – $209 против $219 за т, сообщили там.

При этом пандемия коронавируса на вывоз продукции АПК в целом пока не повлияла, заверили в министерстве. Так, по последним данным на 12 апреля, поставки сельхозпродукции составили $6,9 млрд, что на 16% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Рисков по невыполнению задач федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в Минсельхозе также не видят: целевого показателя в $25 млрд по итогам года планируется достичь, отметили в ведомстве.

Тем не менее 31 марта Евразийская экономическая комиссия ограничила вывоз отдельных видов товаров. Среди них — рис, гречиха и готовые продукты из гречки, просо, крупа, мука, репчатый лук, чеснок, репа, рожь. Запрет наложили и на экспорт семян подсолнечника . Введение ограничений позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения социально-экономической обстановки, говорится на сайте ЕЭК.

Одним из главных приоритетов масложировой отрасли выступает увеличение производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью для ее дальнейшего экспорта на внешние рынки, сообщили в Минсельхозе. Там констатировали: по итогам 2019 года рост производства подсолнечного масла составил 15,2%.

Урожай и новые ниши

Российское производство семян подсолнечника берет начало в 2000-х — в это время фермеры в различных регионах страны стали резко увеличивать площади и ареал посевов , напомнил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун. Чтобы наладить производство подсолнечного масла из местного сырья, государство ввело экспортную пошлину на семечки в размере 25% стоимости . Таким образом, продавать за границу его стало невыгодно , объяснил эксперт.

Экспортное осеменение Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Однако в 2019 году появился очень большой урожай семян подсолнечника, что привело к снижению цены на культуру на внутреннем рынке , сообщил Василий Узун. При этом пошлина на вывоз товара сегодня небольшая — она составляет только 6,5%. Производители семян не захотели терять в прибыли, поэтому резко вышли на экспорт . Этим объясняется рост поставок в 10 раз по итогам первых двух месяцев 2020-го, отметил эксперт.

Семена подсолнечника в России — продукт преимущественно малого бизнеса , который пользуется спросом в странах Евросоюза последние 10–15 лет, и увеличение их экспорта вполне закономерно, заявил директор НИИ продовольственной безопасности Михаил Ананьев. А факт, что одновременно снижается вывоз злаковых, связан с желанием сохранить их в стране как стратегический запас до нового урожая .