Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС до 1 июля

Экспорт пшеницы, ржи, меслина (смеси пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы из России за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остановлен до 1 июля после выборки нетарифной квоты на поставки зерновых за границу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минсельхоза в воскресенье, 26 апреля.

Ограничение позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности государства в зерне и продуктах его переработки.

По оценке министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ страны и показателя экспорта продукции агропромышленного комплекса в текущем году.

Правительство 31 марта приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ № 385 был опубликован 2 апреля. Объем квоты — 7 млн т. Она должна была действовать по 30 июня этого года, но в воскресенье ведомство сообщило о досрочной выработке квоты.

Ранее, 17 апреля, замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут предположила, что квота на зерно закончится к середине мая.

С 12 апреля по 30 июня в ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров. Решение призвано обеспечить граждан едой во время пандемии коронавируса.

Помимо зерновой квоты, в апреле кабмин разрешил зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах. В Минсельхозе в рамках государственных интервенций планируют направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок.