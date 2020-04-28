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Гранты для фермеров увеличили в Севастополе

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Правительство Севастополя увеличило размер грантов для местных фермеров. Теперь организации, занимающиеся животноводством, могут рассчитывать на 4 млн рублей.

«На крупный рогатый скот молочного направления (максимальная поддержка) будет составлять 4 млн рублей, она раньше составляла 3 млн рублей. А на остальные виды деятельности по 2 млн рублей — было 1,5 млн рублей», — цитирует директора департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова онлайн-газета «Новый Севастополь».

Помимо этого, срок освоения гранта увеличили на полгода. Такие сроки наступают в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Меры направлены на поддержку сельскохозяйственных кооперативов и крестьянско-фермерских хозяйств.

Ранее в апреле в Национальном союзе зернопроизводителей «Известиям» рассказали, что посевная в России началась раньше срока и по сравнению с прошлым годом идет опережающими темпами, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

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