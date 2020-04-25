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Более 40 га новых садов заложили в Тамбовской области

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Садоводческие хозяйства Тамбовской области заложили 44 га новых плодовых садов. Всего в 2020 году планируется создать не менее 330 га садов.

Наибольшее число посадок запланировано в Мичуринском и Первомайском районах. Кроме того, в Сосновском и Жердевском районах заложено уже по 10 га садов. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Также до конца года планируют раскорчевать около 370 га старых садов.

Садоводческие хозяйства завершили работы по обрезке деревьев и формированию кроны на площади 2,4 тыс. га. Такой подход позволяет повысить урожайность. Сейчас в садах ведется подкормка плодовых деревьев.

Всего в регионе высажено около 8,4 тыс. га садов.

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