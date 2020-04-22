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Две сотни деревьев высадили в Баташевском саду в Туле

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В Туле в Баташевском саду прошла Всероссийская акция «Сад памяти». В честь погибших в годы Великой Отечественной войны участники высадили 200 молодых деревьев.

Как рассказал замминистра, директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Андрей Журавлев, этой весной планируется высадить свыше 370 тыс. саженцев и сеянцев различных деревьев. Об этом пишет газета «Тульские известия».

По словам Журавлева, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой провести мероприятия массово и широко не получится.

«Тем не менее, отдавая дань памяти павшим в Великой Отечественной войне, выражая слова глубокой благодарности нашим ветеранам, мы высаживаем молодые деревья в парках и скверах, на территориях лесного фонда, которые станут символами памяти о наших героях на долгие годы», — заявил замминистра.

21 апреля сообщалось, что в Туле представили интерактивный проект «Живи и помни». В нем собрано всё, что связано с Великой Отечественной войной. Это истории, архивы, произведения искусства, каталоги.

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