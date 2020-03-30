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Памятник Ленину отреставрируют в Туле к августу 2020 года

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В Туле решили отреставрировать памятник Владимиру Ленину на площади Ленина. Решение принято по результатам обследования монумента, которое инициировало главное управление по Центральному территориальному округу в 2019 году.

Так, во время обследования специалисты нашли дефекты, которые указывали на то, что постамент памятника находится в ограниченно работоспособном состоянии. Основание пришлось временно стянуть ремнями, чтобы не допустить разрушения.

В соответствии с проектом по реставрации постамента и бронзовой фигуры, облицовочные гранитные плиты будут демонтированы, готовится их частичная замена, бетонную часть постамента укрепят, облицовочные плиты на квадратном основании памятника переложат. Также планируется очистить саму скульптуру, заделать дефекты и устранить налет.

Аукцион по выбору подрядчика должен состояться в конце апреля. В мае начнутся работы. Ориентировочный срок их завершения — август 2020 года, пишут «Тульские известия».

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