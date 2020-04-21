Прямой эфир

Интерактивный проект «Живи и помни» презентовали в Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Туле представили интерактивный проект «Живи и помни». В нем собрано все, что связано с Великой Отечественной войной. Это истории, архивы, произведения искусства, каталоги.

О проекте рассказала региональный министр культуры Татьяна Рыбкина. По ее словам, которые приводят «Тульские известия», над проектом работали несколько лет. Он получился по-настоящему «живым», заставляет эмоционально погружаться в события тех лет, чтобы людям хотелось обратиться к нему.

В свою очередь, директор регионального библиотечного комплекса Юлия Иванова сообщила, что на портале собрано несколько проектов, которые долгое время делали местные учреждения культуры. Так, областная библиотека более 10 лет занималась оцифровкой газет, которые не были широко представлены в интернете. Информацию может внести на портале и любой желающий.

С 23 марта в Тульской области проходит интернет-акция «Читаем о войне». Инициатором ее проведения был Тульский военно-исторический музей в преддверии 75-летия Великой Победы. Участники должны записать на видео любимое стихотворение о войне или отрывок из произведения, а затем выложить запись в соцсети с хэштегами #читаемовойне, #нашапобеда71, #вирусnet.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Знамя времен Великой Отечественной войны обнаружили в Тульской области
Старинная икона Божией Матери замироточила в Тульской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020