Интерактивный проект «Живи и помни» презентовали в Туле

В Туле представили интерактивный проект «Живи и помни». В нем собрано все, что связано с Великой Отечественной войной. Это истории, архивы, произведения искусства, каталоги.

О проекте рассказала региональный министр культуры Татьяна Рыбкина. По ее словам, которые приводят «Тульские известия», над проектом работали несколько лет. Он получился по-настоящему «живым», заставляет эмоционально погружаться в события тех лет, чтобы людям хотелось обратиться к нему.

В свою очередь, директор регионального библиотечного комплекса Юлия Иванова сообщила, что на портале собрано несколько проектов, которые долгое время делали местные учреждения культуры. Так, областная библиотека более 10 лет занималась оцифровкой газет, которые не были широко представлены в интернете. Информацию может внести на портале и любой желающий.

С 23 марта в Тульской области проходит интернет-акция «Читаем о войне». Инициатором ее проведения был Тульский военно-исторический музей в преддверии 75-летия Великой Победы. Участники должны записать на видео любимое стихотворение о войне или отрывок из произведения, а затем выложить запись в соцсети с хэштегами #читаемовойне, #нашапобеда71, #вирусnet.