Улицу Металлистов благоустроят в Туле

В Туле началось благоустройство территорий Центрального округа. Одной из первых планируется привести в порядок улицу Металлистов.

Во вторник, 31 марта, рабочие начали вывозить с улицы Металлистов ветки, битый кирпич, пни, бетонные конструкции. В уборке задействована различная спецтехника, в том числе гидромолот, самосвалы, ломовоз, погрузчик. Об этом сообщает газета «Тульские известия».

Накануне сообщалось, что в Туле решили отреставрировать памятник Владимиру Ленину на площади Ленина. Во время обследования специалисты нашли дефекты, которые указывали на то, что постамент находится в ограниченно работоспособном состоянии. Основание пришлось временно стянуть ремнями, чтобы не допустить разрушения.

В мае начнутся работы. Ориентировочный срок их завершения — август 2020 года,