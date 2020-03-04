Около 600 участков выделят многодетным семьям в Туле

Министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев провел пресс-конференцию по основным итогам работы и задачам ведомства.

По его совам, вместе с администрацией столицы региона ведомство готовит три площадки общей площадью 106 га для выделения около 600 участков многодетным семьям. Земли расположены по Калужскому шоссе, в поселках Косая Гора и Красный хутор. В этом году будут разработаны проекты по планировке территории участков, сообщает ИА «Тульские известия».

Ранее стало известно, что в Тульской области 140 многодетных и малоимущих семей получат выплаты на приобретение жилья. По поручению губернатора Алексея Дюмина финансирование этой меры господдержки увеличено в два раза. В 2020 году власти направят на выплаты 332,4 млн рублей.