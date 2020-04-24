Около 70 тыс. деревьев высадили на Кубани в рамках акции «Сад памяти»

В Краснодарском крае высадили около 70 тыс. деревьев в рамках акции «Сад памяти». Высадка продолжится после улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В населенных пунктах высадили более 19 тыс. саженцев, еще около 50 тыс. саженцев высадили на территории лесного фонда. Осенью в регионе высадят еще не менее 60 тыс. деревьев. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Целью международной акции «Сад памяти», которую проводят по инициативе Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», является высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне. В мероприятиях участвуют местные жители. В селе Дивноморское активисты высадили 75 кленов.