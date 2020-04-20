Акцию «Сад памяти» проведут в Якутии дистанционно

В Якутии решили перенести все мероприятия в рамках акции «Сад памяти». Все желающие могут поддержать акцию в дистанционном формате.

Присоединиться к мероприятию могут якутяне, проживающие в частном доме или находящиеся на самоизоляции на дачном участке. Они могут посадить дерево на своей территории и поддержать акцию в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома. Кроме того, собственное дерево можно нанести на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Тем жителям республики, которые проживают в квартирах и не имеют возможности посадить дерево, предлагают в социальных сетях поделиться историями о родственниках, которым будет посвящено дерево в «Саду памяти».

Международная акция была инициирована всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. В память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны будет высажено 27 млн деревьев. Акция состоялась в нескольких регионах. В частности, жители Орловской области высадили деревья в селе Тросна.