Около 1 тыс. деревьев высадят в Тамбове

В парках и скверах Тамбова обновят ландшафт. Всего в городе планируют высадить около 1 тыс. деревьев и кустарников.

По данным дирекции благоустройства и озеленения, 13 апреля работы проводятся во Французском сквере. Там будет высажено по 50 спирей и форзиций, а также 25 кленов. Об этом сообщает «Онлайн Тамбов.Ру».

С каждым годом количество высаживаемых деревьев растет. Специалисты уточняют, что катальпы и спиреи, которые используются в благоустройстве, хорошо переносят климатические условия Тамбовской области, эффектны в формовке и быстро растут.

Ранее в Тамбовской области высадили 75 га леса в рамках акции «Сад памяти — сад жизни».