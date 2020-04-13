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Около 1 тыс. деревьев высадят в Тамбове

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В парках и скверах Тамбова обновят ландшафт. Всего в городе планируют высадить около 1 тыс. деревьев и кустарников.

По данным дирекции благоустройства и озеленения, 13 апреля работы проводятся во Французском сквере. Там будет высажено по 50 спирей и форзиций, а также 25 кленов. Об этом сообщает «Онлайн Тамбов.Ру».

С каждым годом количество высаживаемых деревьев растет. Специалисты уточняют, что катальпы и спиреи, которые используются в благоустройстве, хорошо переносят климатические условия Тамбовской области, эффектны в формовке и быстро растут.

Ранее в Тамбовской области высадили 75 га леса в рамках акции «Сад памяти — сад жизни».

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