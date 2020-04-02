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Дело по факту незаконной вырубки деревьев возбуждено в Калуге

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В Калуге выявлена незаконная вырубка 25 деревьев около одного из домов по улице Молодежной. Возбуждено уголовное дело.

Факт незаконной вырубки подтвердили после обращения местного жителя. В ходе проверки установлено, что во дворе дома на улице Молодежной спилены 25 кленов. При этом соответствующего разрешения не выдавалось, пишет газета «Весть».

Материалы проверки были направлены в органы дознания, где было принято решение о возбуждении уголовного дела. Ведется расследование.

В марте сообщалось, что в Симферополе из сквера у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по улице Маршала Жукова были похищены пихты. Они были высажены 18 марта в ходе всероссийской акции «Сад памяти».

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