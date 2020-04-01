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Посаженные ветеранами деревья вырубили в Кургане

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Жители Кургана сообщили о вырубке деревьев, которые были посажены ветеранами Великой Отечественной войны на территории госпиталя. Власти заверили, что деревья представляли опасность для пациентов и работников.

Горожане сообщили о вырубке в социальных сетях. Они выразили беспокойство, что на территории областного госпиталя для ветеранов войн были уничтожены здоровые деревья. В региональном департаменте здравоохранения эту информацию опровергли. В ведомстве уточнили, что деревья представляли угрозу для пациентов и сотрудников, а также мешали проезду специального транспорта. При этом госпиталю было выдано разрешение на снос деревьев. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Также в департаменте уточнили, что в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы на территории госпиталя будут высажены рябины, сосны и декоративные растения.

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