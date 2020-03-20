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Власти пообещали не допустить застройки Калужского бора

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Строительные работы не запланированы на территории Калужского бора, являющегося памятником природы федерального значения. Об этом на встрече с активистами заявила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

По ее словам, которые приводит газета «Весть», все особо охраняемые территории региона получат статус охранных зон до 1 января 2022 года. Экспертное исследование Калужского бора запланировано на 2020 год.

Ранее для сохранения бора создали инициативную группу. Глава региона Владислав Шапша поручил прекратить рубку деревьев на этой территории. Это было сделано после того, как в местных пабликах появились предположения, что под видом санитарной рубки в Калужском бору уничтожают здоровые деревья.

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